Filderstadt (pol) - Am späten Samstagabend ist in Bernhausen ein kleiner Hund von einem Mann massiv misshandelt worden, berichtet die Polizei. Gegen 20.54 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass soeben in der Lindenstraße ein Mann mit einem kleinen Hund unterwegs gewesen sei. Der Mann habe mehrfach den Hund getreten und auch auf diesen eingeschlagen. Zudem habe er das Tier mehrfach hochgehoben und anschließend gegen den Boden geworfen.

Diese Misshandlungen hätten auf den Feldern, woher der Mann kam, begonnen und sich in der Lindenstraße fortgesetzt. Die Frau hat den Tierquäler auf sein Verhalten angesprochen, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Daraufhin nahm der Mann seinen Hund und lief weiter in Richtung Bruckenackerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person und seinem Hund verlief ergebnislos. Der dunkel gekleidete Mann ist Raucher, hat einen dunklen Teint und trug einen Bart. Es soll sich um einen kleinen Hund gehandelt haben, die Rasse oder weitere Details konnte die Frau nicht nennen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.