Wolfschlugen (pol) - Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 19 Jahre alten Asylbewerber aus Eritrea. Dem Heranwachsenden wird nach Angaben de rPolizei zur Last gelegt, am Montagmittag in seiner Sammelunterkunft in der Daimlerstraße Feuer gelegt zu haben.

Am Montag gegen 11.45 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst der Unterkunft informiert, nachdem es dort zu Streitigkeiten gekommen war. Wie sich herausstellte, hatte der 19-Jährige in seinem Wohnabteil ein Kleidungsstück angezündet. Einem Mitbewohner gelang es daraufhin, das brennende Kleidungsstück vor die Unterkunft zu bringen, wo es schließlich erlosch. Daraufhin kam es zum Streit mehrerer Mitbewohner mit dem aggressiv auftretenden 19-Jährigen. Nachdem der Mann versuchte, seine Mitbewohner anzugreifen, schritt der Sicherheitsdienst ein und brachte ihn vor das Zelt, wo er von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte.

Beim Transport in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers leistete der 19-Jährige erheblichen Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte er laut Polizei die Einsatzkräfte aufs Übelste. In der Gewahrsamszelle randalierte er weiter und richtete Schaden an.

Der 19-Jährige wurde am Dienstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.