Anzeige

Neckartailfingen (pol) Völlig perplex waren zwei Frauen, als sie zusammen am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr im Aileswasensee gebadet haben und vom Wasser aus beobachteten, wie ein älterer Mann sich ihren Taschen näherte und an diesen zu schaffen machte.

Aus jeder Tasche entnahm er, wie die Polizei berichtet, jeweils ein Oberbekleidungsteil, steckte es in seinen mitgeführten Rucksack und entfernte sich von der Liegewiese weg in Richtung Ausgang am Seekiosk.

Die beiden Damen begaben sich sofort aus dem Wasser und folgten dem Mann. Sie konnten ihn am Kiosk einholen und mit Hilfe weiterer Badegäste bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Der 67-jährige Metzinger stand zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde er seiner Ehefrau übergeben.