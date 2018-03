Anzeige

Esslingen (red) - Auf hochwertige Damenmode hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Echterdingen abgesehen. Die Unbekannten brachen an einem Geschäft in der Hauptstraße die Eingangstür auf. Es wurden sämtliche frisch einsortierte Sommerkollektionen aus den Regalen und von den Kleiderständern entwendet. Das Diebesgut besteht aus mehreren hundert Kleidungsstücken im Wert von weit über 100 000 Euro. Zum Abtransport war ein Transporter notwendig, der vermutlich in der direkt vor dem Geschäft befindlichen Bushaltestelle abgestellt wurde. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen bittet unter Telefon 0711 90377-0 um Zeugenhinweise oder um Hinweise auf den Verbleib der Ware.