Ostfildern (pol) In der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, acht Uhr, hat ein Einbrecher in Nellingen sein Unwesen getrieben. Während die Versuche, die Eingangstüren zweier Firmen in der Schillerstraße und der Ludwig-Hahn-Straße aufzubrechen misslangen, hatte der noch unbekannte Täter im Falle einer Kindertagesstätte in der Straße In den Anlagen mehr Erfolg. Hier gab die Tür den Aufbruchsbemühungen nach und ließ sich öffnen. In der Einrichtung wurde anschließend ein Kaffeeautomat geknackt. Zudem verschaffte sich die Person gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Daraus entwendete er einen Laptop, einen Beamer und eine Videokamera. Der Wert der gestohlenen Elektronik dürfte annähernd 1.000 Euro betragen. Bei allen drei Einbrüchen entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.