Weilheim/Teck (pol)Weil er offensichtlich möglichst leicht an das Obst mehrerer Kirschbäume auf einem Flurstück im Gewann Nasse Wiesen gelangen wollte, hat ein noch unbekannter Täter am vergangenen Wochenende kurzerhand eine Säge ausgepackt. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, wurden fünf junge Kirschbäume vermutlich mit einer Motorsäge gefällt und die Kirschen daran abgeerntet, sagte ein Polizeisprecher. Der Besitzer der Bäume geht davon aus, dass auf diesem Weg rund 50 Kilogramm Kirschen gestohlen wurden. Der Wert der Bäume liegt bei mehreren hundert Euro.