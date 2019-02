Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)In ein Einfamilienhaus in der Christofstraße sind Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 18.40 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie laut Angaben der Polizei im Erdgeschoss und im Untergeschoss in mehreren Zimmern die Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertsachen. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten, wobei sie teilweise zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände zurückließen. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.