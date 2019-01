Anzeige

Ludwigsburg (pol) Mit einer noch unbekannten Menge Zigarettenpackungen und Bargeld in ebenfalls noch unbekannter Höhe machten sich Diebe davon, die am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar einen Zigarettenautomaten ausgeräumt haben.

Anwohner waren zunächst durch einen lauten Knall geweckt worden. Die bislang unbekannten Täter hatten auf noch ungeklärte Art eine Explosion herbeigeführt, um den Automat gewaltsam zu öffnen. Wie die Polizei berichtet, machten sie sich dann mit dem Diebesgut davon.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, bittet Zeugen, die

weitere Hinweise geben können, sich zu melden.