Kirchheim (pol)Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach einem VW Caddy, älteren Baujahrs, der auf der rechten Seite beschädigt und ohne Außenspiegel sein muss. Ein 51-Jähriger parkte am Sonntagabend, etwa gegen 20 Uhr, seinen Seat Alhambra am Straßenrand in der Stuttgarter Straße vor Gebäude 248. Als der Mann am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen erheblichen Schaden von mindestens 4.000 Euro im hinteren linken Bereich. Weiterhin konnten ein rechter, unlackierter Außenspiegel sowie eine Radkappe von dem Verursacher aufgefunden werden. Hinweise nach dem VW Caddy werden unter Telefon 07021/501-0 erbeten.