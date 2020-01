Kirchheim (pol)Ein Zweirad-Lenker hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Kirchheim leichte Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige war mit seinem Motorroller kurz vor 6.30 Uhr auf der Jesinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen VW Touran bog an der Einmündung Einsteinstraße nach rechts in die Jesinger Straße ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Roller-Lenker zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser eine Vollbremsung einleiten. Hierbei kam der 46-Jährige auf der nassen Fahrbahn zu Fall und zog sich mehrere Verletzungen zu.

Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.