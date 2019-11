Kirchheim (pol) Eine zirka 1,65 Meter große und ungefähr 25 Jahre alte Trickdiebin hat am Mittwochvormittag in der Fußgängerzone von Kirchheim einen 74-jährigen Mann bestohlen. Laut Angaben der Polizei hatte der Senior gegen 11.30 Uhr bei einer Bank Bargeld abgehoben und wurde kurz darauf am Marktplatz von der gepflegt gekleideten Frau mit braunen Haaren in gebrochenem Deutsch um eine Spende gebeten. Als sich der 74-Jährige dann in eine angebliche Spendenliste der Unbekannten eintrug, griff diese unbemerkt in die Geldbörse des Mannes und entwendete daraus eine größere Summe Bargeld. Anschließend ging die Täterin schnellen Schrittes davon. Kurz darauf bemerkte der Senior den Diebstahl.