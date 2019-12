Kirchheim (pol)Ein mit sieben Insassen besetzter Pkw ist am Mittwochnachmittag auf der B 297

von der Straße abgekommen. Laut Polizeiangaben war ein 36-Jähriger auf der Bundesstraße mit einem Hyundai Santa Fe um 15.30 Uhr von Schlierbach herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Im Bereich eines Waldgebiets schlief der Fahrer eigenen Angaben nach kurz ein und kam dadurch nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr zunächst etwa 80 Meter weit durch den Grünstreifen bis er gegen einen Entwässerungsgraben prallte. Anschließend kreuzte der SUV noch einen Feldweg und blieb erst nach weiteren 100 Metern an einem Hang stehen. Durch den heftigen Aufprall in dem Graben zog sich eine 57 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin erlitt ein zehnjähriges Mädchen leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt werden konnten. An dem Hyundai war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden.