Kirchheim (pol)Bislang unbekannte Täter haben mehrere Stiefel im Wert von knapp 90.000 Euro aus einem auf einem Autohof abgestellten Sattelzug entwendet. In der Zeit von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, fünf Uhr, öffneten die Diebe nach Polizeiangaben zunächst die Flügeltüren des Aufliegers. Im Anschluss rissen sie einen Karton auf, an dessen Inhalt sie scheinbar keinen Gefallen fanden. Den aufgerissenen Karton ließen sie neben dem Fahrzeug liegen. Daraufhin schnitten die Unbekannten ein Loch in die Seitenplane des Sattelaufliegers. Durch dieses klauten sie annähernd 50 Kartons mit je zehn Paar Outdoorstiefeln der Marke Altberg, Modell Tabbing Boots. Während der Tat hatte der Fahrer in seinem Führerhaus geschlafen und den Diebstahl nicht bemerkt.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der Stiefel. Zudem war zum Abtransport des

Diebesguts ein größeres Fahrzeug vonnöten.