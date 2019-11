Kirchheim (pol)Ein Senior ist am Mittwochvormittag das Opfer eines Trickdiebs geworden. Der

74-Jährige befand sich um 11.45 Uhr auf dem Parkplatz Roßmarkt, als er von dem Unbekannten gebeten wurde, ihm einen Euro zu wechseln. Laut Polizeiangaben zog der Mann bereitwillig seinen Geldbeutel. Beim Wechseln deutete der Täter mehrfach in die Geldbörse. Anschließend bedankte er sich und fuhr in einem schwarzen Mercedes mit ES-Kennzeichen davon. Kurze Zeit später bemerkte der 74-Jährige, dass ihm sein Scheingeld gestohlen worden war. Der Trickdieb ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 160 cm groß und hat schütteres, braunes Haar. Über die Bekleidung liegen keine konkreten Angaben vor. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten.