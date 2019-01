Anzeige

Kirchheim (pol) Die Fahrt eines 76-Jährigen mit seinem Fiat hat am Mittwochnachmittag in einem Bach geendet. Laut Polizei fuhr der Senior gegen 15 Uhr auf der K 1265 von Ohmden nach Jesingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fiat auf schneenassem Untergrund vermutlich wegen überhöhten Tempos von der Straße ab. Der Wagen drehte sich zweimal um die eigene Achse und kam schließlich in einem Bach zum Stehen. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.