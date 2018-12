Anzeige

Kirchheim (pol)Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen ist es in der Kircheimer Innenstadt in den frühen Nachtstunden des Sonntages gekommen. Gegen 2.50 Uhr befanden sich laut der Polizei etwa acht Personen nach einem Gaststättenbesuch in der Wellingstraße. Hier kam es unter den Personen zu einem Streit, wobei ein 35-Jähriger aus Kirchheim von mehreren Personen geschlagen und leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Kirchheim, Telefonnummer 07021/501-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Schlägerei geben können.