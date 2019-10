Kirchheim (pol)Zwei Personen sind am Sonntagmittag bei der Kollision eines Pedelecs mit einem Fahrrad verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 63 Jahre alter Radfahrer, der gegen 13.15 Uhr auf einem abschüssigen Verbindungsweg zwischen Ötlingen und Wernau unterwegs war, ein vorausfahrendes Pedelec überholen. Dabei blieb er an einem am Pedelec angebrachten Rückspiegel hängen. In der Folge kamen beide Fahrer zu Fall. Während der 69-Jährige auf dem Pedelec nur leichte Verletzungen davontrug, musste der andere Radfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.