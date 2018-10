Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Der Unfallverursacher war auf der Neue Straße von Dettingen kommend in Richtung Bissingen unterwegs, als er kurz vor der Einmündung der Hohenneuffenstraße einen noch unbekannten Rollerfahrer überholte und dabei so weit auf die Gegenfahrbahn geriet, dass der 57-jährige Fahrer eines C-Klasse-Mercedes nur durch heftiges Bremsen eine Kollision verhindern konnte. Der nachfolgende, 56-jährige Fahrer eines Ford Transit prallte ins Heck der C-Klasse, wobei Schaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Hinweise zum Unfallverursacher, der nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem schwarzen Mercedes GL unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 entgegen. Als Zeuge gesucht wird auch der überholte Rollerfahrer.