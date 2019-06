Kirchheim (red) Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Alleenstrasse in Kirchheim. Eine Autofahrerin übersah nach ersten Informationen ein Motorrad beim Abbiegen. Die Personen auf dem Motorrad kamen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Weitere Infos folgen.