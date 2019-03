Kirchheim (pol)Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 31-Jähriger am Dienstagmorgen schwer am Arm verletzt. Der Mann fuhr laut der Polizei gegen 7.40 Uhr die Tannenbergstraße in Richtung Bohnau entlang und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte auf den Asphalt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, zu der auch ein Notarztwagen ausgerückt war, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.