Kirchheim (pol)Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hat am Donnerstagmittag in einem Einkaufszentrum mehrere bislang unbekannte junge Frauen und Mädchen grundlos körperlich angegangen und massiv an den Haaren gepackt. Die Geschädigten rissen sich nach Angaben der Polizei los. Beim Eintreffen der von einem Zeugen gegen 12.30 Uhr alarmierten Beamten waren sie nicht mehr vor Ort. Die Polizei fand den verdächtigen 20-Jährigen, der zwischenzeitlich in Richtung Innenstadt davongelaufen war, wenig später. Er wurde aufgrund seines Zustandes in eine psychiatrische Klinik gebracht. Zeugen des Vorfalls und insbesondere die belästigten Frauen und Mädchen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim in Verbindung zu setzen.