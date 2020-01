Kirchheim (pol)Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Mittwochnachmittag in Kirchheim gekommen. Nach Polizeiangaben wollte um 14.30 Uhr ein 26-Jähriger mit einem Chevrolet von einem Grundstück herkommend auf die Dettinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den auf dem Radweg in die falsche Richtung fahrenden Pedelec-Lenker. Der Radfahrer prallte gegen den vorderen, rechten Kotflügel und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Es entstand geringer Schaden.