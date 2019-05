Kirchheim (pol) Ein 60-Jähriger war am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Gartenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Neue Straße geradeaus überqueren. Weil er auf einen Bus an der gegenüberliegenden Bushaltestelle achtete, übersah er einen Mercedes, der auf der vorfahrtsberechtigten Neue Straße in Richtung Dettingen Guckenrain fuhr. Dessen 67-jährige Fahrerin hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Schaden fiel mit 12.000 Euro allerdings beträchtlich aus, berichtet die Polizei.