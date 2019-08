Kirchheim (pol)Ein Kind ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Bulkesweg schwer verletzt worden. Der Zweijährige fuhr mit seinem Laufrad gegen 13 Uhr von einer Parkplatzzufahrt aus unmittelbar hinter einem geparkten Pkw hervor auf die Straße und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines Mercedes Sprinters. Dessen 26-jähriger Fahrer war von der Aichelbergstraße herkommend in Richtung Tannenbergstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik.