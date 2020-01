Kirchheim u. Teck (pol)Ein Unbekannter hat vergangenen Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr einen 14-Jährigen am Bahnhof Kirchheim unter Teck geschlagen, getreten und ihn anschließend bedroht. Laut Polizei kam es zwischen den zwei Jugendlichen offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der bislang Unbekannte dem 14-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Bei einem darauffolgenden Gerangel zwischen den beiden Kontrahenten fiel der zuvor Geschlagene zu Boden, wo der mutmaßliche Täter ihm offenbar mit dem Fuß gegen den Kopf trat.

Nach der Auseinandersetzung sollen die zwei jungen Männer mit derselben S-Bahn nach Wendlingen gefahren sein. Am dortigen Bahnhof suchte der Unbekannte den 14-Jährigen erneut auf und zog ihn dort offenbar in die Bahnhofsunterführung, wo er ihn verbal mit dem Tode bedroht haben soll. Der Geschädigte erstattete erst später Anzeige bei der Landespolizei. Er klagte hierbei über Prellungen an der Hand und seinem Knie sowie über Kopfschmerzen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.