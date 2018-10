Anzeige

Kirchheim (pol) Schlechte Erfahrungen hat ein 14-Jähriger gemacht, als er am Samstagabend gegen 20.45 Uhr am Bahnhof Kirchheim zwei Männer um eine Zigarette angebettelt hat. Nach dem Aushändigen der Zigarette ging der Jugendliche mit den beiden ihm unbekannten Personen in Richtung Fußgängerunterführung weiter. Diese Gelegeneit ergriff der Mann, der zuvor die Zigarette verschenkt hatte und fragte den Jugendlichen, ob er ihm Scheingeld wechseln könne. Dieser zeigte einen Geldschein vor, der ihm sofort aus der Hand gerissen wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnten die unbekannten Täter entkommen, die Ermittlungen dauern an.