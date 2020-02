Kirchheim (pol)Über ein unverschlossenes Fenster ist ein Unbekannter am Samstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Weiler Schafhof eingestiegen. Nach Polizeiangaben durchwühlte der Täter auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Schränke und Schubladen im gesamten Wohnhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.