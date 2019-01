Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) In das Lager und die Gaststätte eines Vereinsheimes in der Straße Siechenwiesen sind Unbekannte am Sonntagabend eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Lager des Vereinsheims.

Nachdem aber hier offensichtlich nichts von Wert zu finden war, hebelten sie an der Gaststätte einen Rollladen auf und gelangten nach dem Aufbrechen des Fensterns in die Gasträume. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen geringen Wechselgeldbetrag und einen Laptop der Marke HP. Beides ließen sie mitgehen und machten sich mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.