Kirchheim (pol)In mindestens drei Gartenhäuschen ist in der Kleingartenanlage Rübholz im Stadtteil Ötlingen eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben, begaben sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16.10 Uhr, und Mittwoch, 13.45 Uhr, über den Zaun auf das eingezäunte Kleingartengelände. Im Anschluss brachen sie nach derzeitigem Kenntnisstand an drei Gartenhütten mehrere Türen mit brachialer Gewalt auf und richteten einen Schaden in Höhe von deutlich über 1.000 Euro an.

Bislang wurde lediglich das Fehlen eines Weidekorbes und einer Heckenschere festgestellt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.