Kirchheim (pol)Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist an einem geparkten Pkw bei einer Unfallflucht entstanden. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Sattelzugs war laut der Polizei am Montag gegen 11.15 Uhr in die enge Kernerstraße in einem Wohngebiet gefahren.

Vermutlich wurde der ortsunkundige Fahrer von seinem Navi in die Irre geleitet. Als der Unbekannte sein Malheur bemerkte und auf die Stuttgarter Straße zurückfahren wollte, blieb er beim Abbiegen mit seinem Heck an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda hängen. An dem Auto wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 erbeten.