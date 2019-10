Kirchheim (pol)Eine Handtasche samt Inhalt hat ein Unbekannter am Dienstagmittag aus einem abgestellten Pkw erbeutet. Laut Polizei schlug der Täter zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in der Notzinger Steige geparkten Fahrzeug eine Seitenscheibe ein und nahm die Tasche, die offen sichtbar auf dem Beifahrersitz abgelegt war, an sich. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit am Eingang des gegenüberliegenden Pflegeheims aufgehalten haben, könnten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.