Kirchheim (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag ist eine 80-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Seniorin fuhr nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr die Reutlinger Straße in Richtung Uracher Straße entlang und stieß mit einem 55 Jahre alten Fußgänger zusammen, der offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war. Die Radfahrerin stürzte daraufhin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.