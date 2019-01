Anzeige

Kirchheim (pol)Ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro ist am Donnerstagmorgen am Pkw eines 40-jährigen Mannes entstanden. Der Fahrer war laut Polizei kurz nach vier Uhr morgens mit seinem Ford S-Max auf der Neuen Weilheimer Straße in Richtung Weilheim unterwegs. Dabei geriet der Wagen auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Bordstein. Daraufhin verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen einen Laternenmast. Anschließend konnte der Ford nicht mehr weiterfahren und wurde abgeschleppt.