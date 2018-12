Anzeige

Kirchheim (red)Am späten Donnerstagabend wurde die Kirchheimer Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 gerufen. Kurz nach der Auffahrt bei der Anschlussstelle Kirchheim-West war ein Kleinwagen in Fahrtrichtung Stuttgart aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Rettungskräfte löschten den Vollbrand mit Schaum. Zwei Spuren waren komplett gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen der Einsetzung des Löschschaums, der über drei Fahrbahnen verteilt war, bestand in der kalten Nacht. Deshalb forderte die Verkehrspolizei den Streudienst an. Verletzte gab es nach ersten Angaben der Polizei keine. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Mehr Informationen folgen.