Kirchheim unter Teck (pol)Nahezu reaktionslos ist, nach Einschätzung der Polizei, ein 27 -jähriger Autofahrer am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Tannenbergstraße auf einen im Haltverbot geparkten Pkw aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass der getroffene Wagen etwa 16 Meter nach vorne verschoben wurde. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Er stand unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Es entstand Schaden in Höhe von 8.000 Euro.