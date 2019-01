Anzeige

Kirchheim (pol) In den Schülertreff einer Schule in der Jahnstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster ein, wie die Polizei heute berichtet. Durch das Fenster stieg er in die Räumlichkeiten des Schülertreffs und durchsuchte die Schränke. Ersten Erkenntnissen nach wurde eine weiße Geldkassette entwendet. Über weiteres Diebesgut ist noch nichts bekannt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.