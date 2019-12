Kirchheim (pol)Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 11.00 Uhr in das Vereinsgelände der Gartenfreunde Ötlingen - Lindorf im Gewann Rübholz eingedrungen. Auf dem Gelände wurden fünf Gartenhütten sowie das Vereinsheim aufgebrochen. Entwendet wurde diverses Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro. Der angerichtete Schaden in Höhe von 5.000 Euro übersteigt indes den Wert des Diebesgutes um ein Zehnfaches.