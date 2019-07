Kirchheim/Teck (pol) In die Büroräume einer Firma in der Marie-Curie-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen.

Zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr verschaffte er sich, laut Polizei, gewaltsam über eine Glastür Zutritt zu den Büroräumen. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er in den Büros die Schränke und Schubladen, brach er einen Kaffeeautomaten auf und plünderte in aus.

Zudem stieß er auf die Kaffeekasse und ließ deren Inhalt ebenfalls mitgehen. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Allerdings hinterließ er einen Schaden, der auf etwa 1.300 Euro geschätzt wird. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.