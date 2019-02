Anzeige

Kirchheim (pol)Zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei ist es am frühen Sonntagmorgen nach der Mitteilung über einen auffälligen Brandgeruch in einer Gaststätte in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim gekommen. Um kurz vor 2 Uhr ging laut der Polizei bei der Integrierten Leitstelle der Hinweis ein, dass es in der Gaststätte nach verschmortem Kunststoff riechen würde und bereits mehrere Gäste der dort stattfindenden Partyveranstaltung Kopfschmerzen hätten. Von den in der Folge alarmierten Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei konnte der beschriebene Geruch in den Veranstaltungsräumlichkeiten ebenfalls wahrgenommen werden, weshalb die circa 300-400 anwesenden Besucher gebeten wurden, die Lokalität zu verlassen. Eine im Anschluss durch die Feuerwehr intensiv durchgeführte Suche nach der Ursache für die Geruchsentwicklung, bei welcher auch eine Wärmebildkamera eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Bei der vom Rettungsdienst eingerichteten Sammelstelle für Verletzte meldeten sich letztendlich zwei Personen, welche über Kopfschmerzen und Reizhusten klagten, weshalb sie vorsorglich in ein Klinikum verbracht wurden. Die Räumlichkeiten wurden nach den Einsatzmaßnahmen der Rettungskräfte durch den Veranstalter gelüftet. Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen ergaben sich bislang nicht. Die Feuerwehr Kirchheim war mit insgesamt

26 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren der Rettungsdienst mit 4 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen sowie die Polizei mit 7 Streifenwagenbesatzungen an der Einsatzörtlichkeit.