Kirchheim (pol)Ein Audi-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen um 3 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants betrunken gegen einen geparkten VW Golf gefahren. Der 25-Jährige entfernte sich nach Angaben der Polizei ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Wenig später fand ihn die Polizei schlafend in seinem Fahrzeug sitzend vor seiner Wohnanschrift im Landkreis Göppingen. Der Führerschein des mit über 1,5 Promille alkoholisierten Verursachers wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ferner musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Schaden am geparkten Pkw wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.