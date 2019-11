Kirchheim (pol)Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Täter erbeutet, der am Montag in eine Bar in der Steingaustraße eingebrochen ist. Nach Angaben der Polizei hebelte der Einbrecher zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr eine Eingangstür auf und machte sich anschließend gewaltsam an einem Spieltisch sowie zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Aus allen drei Geräten entwendete der Unbekannte das darin befindliche Bargeld und flüchtete. An der angegangenen Gebäudetür dürfte nur geringfügiger Schaden entstanden sein. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.