Kirchheim (pol)Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag aus einem Friseursalon in der Paulinenstraße gestohlen. Der Unbekannte öffnete laut der Polizei zwischen 23 Uhr und 8.45 Uhr gewaltsam die Eingangstür und machte sich danach mit dem aufgefundenen Wechselgeld aus dem Staub. Allein an der Eingangstür hinterließ er einen Schaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.