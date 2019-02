Anzeige

Kirchheim (pol)Nur leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Kirchheim. Laut Polizei war eine 26-jährige Kirchheimerin gegen sieben Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Eichendorffstraße unterwegs und nach links in die Lenninger Straße einbiegen. Dafür hielt sie zunächst auch an.

Beim Anfahren übersah sie jedoch einen Piaggio-Roller, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Dessen 54 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Das Zweirad musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.