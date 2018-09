Anzeige

Kirchheim (pol)Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag in der Dettinger Straße ereignet hat. Kurz vor elf Uhr war ein 32-jähriger VW-Fahrer in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs und übersah beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen einen neben ihm fahrenden, 16-jährigen Motorradfahrer. Beim anschließenden Zusammenstoß kippte das Zweirad auf die linke Seite. Der 16-Jährige stürzte auf den Asphalt und verletzte sich nach jetzigem Kenntnisstand leicht. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 1.500 Euro.