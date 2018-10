Anzeige

Kirchheim (red)Am Montagmorgen gegen 3.55 Uhr wurden die Rettungskräfte auf die A8 bei Kirchheim gerufen. Eine 30-Jährige, die die Autobahn in Richtung München befuhr, streifte aus noch ungeklärter Ursache einen Lkw, kam ins Schleudern und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde dabei verletzt. Da nicht bekannt war, ob die Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr ebenfalls an die Einsatzstelle gerufen. Die Autobahn war bis 6 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.