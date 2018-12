Anzeige

Kirchheim (pol)An mindestens 16 geparkten Autos ist in der Nacht zum Sonntag ein Außenspiegel abgeschlagen worden, sagt die Polizei. Zunächst wurden zwei beschädigte Autos auf einem Parkplatz in der Kanalstraße gemeldet. Am Morgen ging die Meldung ein, dass in der Lammstraße ebenfalls Außenspiegel abgeschlagen wurden. Es konnten weitere 14 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise.