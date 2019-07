Kirchheim (pol)Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag in Jesingen ereignet. Ein 22-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Opel um 16.15 Uhr auf der Neue Weilheimer Straße von Holzmaden herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache bemerkte der junge Mann zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremsen musste. Er kollidierte mit der Mercedes C-Klasse eines 24-Jährigen und schob diese auf den VW eines gleichaltrigen Mannes. Der Mercedes kam ihm Anschluss nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kam in einer Wiese zum Stehen. Der Mercedes-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen.