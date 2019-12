Kirchheim (pol)Drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Schaden in Höhe von insgesamt rund

36.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 40-Jähriger am Sonntagnachmittag wohl in Folge seiner Alkoholisierung verursacht hat. Der Mann war gegen 15 Uhr mit einem VW Transporter auf der Tannenbergstraße in Richtung Industriegebiet Bohnau unterwegs und geriet dabei nach links auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf krachte der Wagen gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, einen Renault Captur sowie einen VW Golf. Der Aufprall war so heftig, dass am Transporter das linke Vorderrad herausgerissen wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten beim 40-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Ein vorläufiger Test ergab daraufhin einen Wert von über 1,5 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein

abgeben.