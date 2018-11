Anzeige

Kirchheim (pol)Einie 19-Jährige lief am Samstagabend gegen 23.15 Uhr die Schlierbacher Straße vom Gallusmarkt kommend in Richtung Kirchheimer Innenstadt entlang. Auf Höhe der Ulrichskirche wurde die 19-jährige Frau von einer unbekannten männlichen Person eingeholt. Der Mann versperrte der Frau den Weg und fragte laut Polizeiangaben in gebrochenem Deutsch nach einer Zigarette. Als die 19-Jährige sagte, dass sie keine Zigaretten mehr habe, wurde der Unbekannte plötzlich aggressiv.

Er zog ein Messer und führte dieses unvermittelt in Richtung des Körpers der Frau. Die 19-Jährige wich dem Messer zunächst aus. Nachdem der Unbekannte eine weitere Bewegung ausführte, erlitt die 19-Jährige eine oberflächliche Verletzung im Bereich des Gesichts. Als der Unbekannte gerade mit dem Messer in der Hand erneut ausholte, kamen zwei Passanten vorbei. Als diese den Täter anschrien, lies er von der 19-Jährigen ab und flüchtete in Richtung des Fußweges vom Finanzamt. Die Geschädigte begab sich in einer nahegelegenen Lokalität in Sicherheit und verständigte von dort aus die Polizei.

Bei dem Täter handelte es sich offenbar um eine 20 bis 25 Jahre alte männliche Person mit schwarzen Rastas. Der Täter war dunkelhäutig, etwa 1,90 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grünen Pullover, eine braune Hose und rote Schuhe. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Rufnummer 07021/501-0 entgegen. Die zwei Personen, die zufällig am tatort vorbeigekommen sind, werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim in Verbindung zu setzen.