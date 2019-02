Kirchheim: 16-Jähriger leistet heftigen Widerstand gegen Polizisten

Der alkoholisierte Jugendliche beleidigte die Beamten massiv

Ein alkoholisierter 16-Jähriger hat sich bei einer Personenkontrolle der Polizei in Kirchheim so lange der Kontrolle widersetzt, dass er in Gewahrsam landete.